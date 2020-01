Après l’Apr, Macky2012 implose

La mouvance présidentielle est dans la tourmente. Après l’Apr qui a éclaté en mille morceaux, une autre fissure est notée dans les rangs de la coalition « Macky 2012 ».

Des dissidents de ladite coalition ont mis sur pied l’Initiative pour la refondation de Macky 2012 (Irm 2012).

Selon Le Soleil et Le Quotidien, les signataires de cette initiative sont, entre autres, Mohamed Moustapha Diagne, Synergie républicaine, Mously Diakhaté du Mouvement A3J, Adji Mergane Kanouté de l’Union pour le développement du Sénégal/Authentique, Elhadji Ibrahima Mbow de l’Union citoyenne Bunt Bi, Awa Marie Coll Seck du Comité en mouvement pour l’éthique des valeurs et de l’action (Comva), Serigne Bassirou Mbacké Diakhaté de l’Alliance pour le développement du Sénégal (Ads/R) et Alla Dieng de l’Union des Forces citoyenne (Ufc).

« Irm » 2012 a été installée pour rétablir de nouvelles orientations destinées à donner à la coalition une « nouvelle dynamique et une meilleure crédibilité ».