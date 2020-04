Chelsea's French midfielder N'Golo Kante (R) vies with Barcelona's Argentinian striker Lionel Messi during the first leg of the UEFA Champions League round of 16 football match between Chelsea and Barcelona at Stamford Bridge stadium in London on February 20, 2018. / AFP PHOTO / Glyn KIRK

Apres le Real, le Barca sur Kante Kanté pisté par Barcelone, Paris qui devrait acheter Icardi ou Lautaro Martinez qui s’éloigne du Barça : découvrez les infos transferts du mercredi 15 avril 2020. Le Barça prêt à échanger Coutinho pour Kanté Le nom de N’Golo Kanté ne cesse de circuler dans la presse espagnole. Lundi, AS faisait part d’un grand intérêt du Real Madrid et de Zinédine Zidane pour le milieu français de Chelsea. Ce mercredi, Mundo Deportivo révèle que le FC Barcelone s’immisce dans le dossier. Son principal argument ? Philippe Coutinho. Le milieu offensif brésilien (27 ans), prêté cette saison au Bayern Munich, ne sera pas acheté par le club allemand. Lundi, son agent Kia Joorabchian assurait que «Coutinho serait ravi de revenir en Premier League», lui qui a brillé à Liverpool (2013-2018) avant de rejoindre le Barça. «La question est de savoir quelles seront, à la fin de la pandémie, les conditions financières de tous les clubs, y compris du FC Barcelone et de tous les clubs de Premier League», mettait en garde Joorabchian au micro de Sky Sports. Kanté (29 ans) et Coutinho (27 ans) sont tous deux liés à leur club jusqu’en juin 2023. Le PSG bien parti pour conserver Icardi Avec le départ quasiment acté d’Edinson Cavani, le Paris Saint-Germain s’apprête à confirmer Mauro Icardi comme son avant-centre majeur. L’Argentin est prêté par l’Inter Milan cette saison, et tous les feux sont au vert pour que l’option d’achat soit levée selon Sky Sport Italia. Les deux clubs ainsi que l’entourage d’Icardi (27 ans) seraient d’accord pour un transfert définitif. L’option d’achat s’élève à environ 65M€, mais le PSG, touché comme tout le monde par la crise liée au coronavirus, pourrait demander une légère baisse de prix. L’Inter serait d’accord pour négocier un rabais. Négociations Barça-Inter pour Martinez au point mort Le feuilleton Lautaro Martinez ne devrait pas connaître son dénouement de sitôt. D’après Sky Sport Italia, les conséquences économiques du coronavirus ont impacté l’offre du Barça pour l’attaquant argentin (22 ans). Celle-ci, inférieure aux attentes de l’Inter Milan, n’aurait pas été appréciée. Le club italien ne souhaite pas vendre Martinez, qui n’aurait aucunement l’intention de forcer un départ à Barcelone. Le club catalan aurait ajouté des joueurs dans la transaction pour faire fléchir l’Inter, sans réussite pour l’instant. Lautaro Martinez, sous contrat jusqu’en 2023, dispose d’une clause libératoire à 111M€. Un chiffre trop élevé pour le Barça qui doit vendre avant d’acheter. Barcelone veut se débarrasser de Rakitic Régulièrement cité dans des rumeurs de transfert, Ivan Rakitic fait partie des joueurs qui pourraient servir de monnaie d’échange pour recruter Lautaro Martinez ou même Neymar. «Je comprends la situation, mais je ne suis pas un sac de patates avec lequel on fait ce qu’on veut», a pesté le milieu croate (32 ans) dans les colonnes de Mundo Deportivo lundi. Selon le quotidien catalan, le Barça a fait savoir à Rakitic que s’il ne part pas cet été, son temps de jeu sera minimale pour sa dernière année de contrat. Le FC Séville envisagerait de rapatrier son ancien joueur, qui a joué en Andalousie entre 2011 et 2014. Partager Facebook

