Macky reçoit les anciens premiers ministres

Après un break dû au conseil des ministres d’aujourd’hui, le président de la République va recevoir, demain jeudi, les anciens Premiers ministres, mais aussi certaines identités remarquables à l’image d’Abdoulaye Baldé et Cheikh Tidiane Gadio. Même si on ne sait si Abdoul Mbaye fera le déplacement, il est sûr qu’il sera invité tout comme du reste Hadjibou Saumuré, Souleymane Ndéné Ndiaye, Mamadou Lamine Loum ou encore Mame Madior Boye, informe L’AS…. Il ne serait pas surprenant que les centrales syndicales et le patronat soient conviés au banquet.