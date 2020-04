Après sa libération, Rokia Traoré choquée mais déterminée

Arrêtée le 10 mars dernier puis incarcérée en France dans une affaire d’« enlèvement d’enfant » qu’elle conteste, autour de la garde de sa fille, la chanteuse franco-malienne a finalement été libérée le 25 mars pour raisons médicales après avoir entamé une grève de la faim. Rokia Traoré demeure néanmoins placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire et pourrait être extradée vers la Belgique où elle risque cinq ans de prison. C’est la première fois qu’elle s’exprime depuis sa sortie de Fleury-Mérogis.

RFI : Quel est votre état d’esprit aujourd’hui ? Comment vivez-vous cette période ?

Rokia Traoré : Avec un grand sentiment d’injustice. Et je me sens désemparée. J’essaie de trouver un espace quelque part pour oublier tout cela et ne pas ressentir toute l’amertume que cela cause et la tristesse, et arriver à m’accrocher à quelque chose de positif et à un espoir. La prison, même si ce ne sont que deux semaines passées en prison, c’est quand même un choc. La violence des menottes, on vous parle de la présomption d’innocence, mais en prison cela n’existe pas. Un prévenu est comme un condamné. Vous arrivez là, vous êtes fouillé comme un condamné. Tout vous est retiré, tout de suite. Vos téléphones, tout. D’une minute à l’autre, on bascule dans un autre monde. Pour quelqu’un qui n’a jamais connu cela, c’est d’une violence. Donc, c’est indescriptible ce que j’ai vécu.