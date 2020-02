APS : 3 plaintes contre le DG

Bamba Kassé secrétaire général du Synpics qui a été suspendu et ses deux autres collègues licenciés, annoncent trois plaintes contre le directeur de l’Aps. Thierno Birahim Fall est poursuivi, par ces derniers pour diffamation, calomnie et entrave à la liberté de travail.

En ce qui concerne, la plainte déposée par Thierno Birahim Fall, sur un détournement de fonds alloués par le ministère de la communication et portant sur près de 65 millions de francs CFA, pour la couverture de la dernière campagne présidentielle, Bamba Kassé et ses collègues du Synpics, minimisent.