Armand regrette son passage en Turquie

Il n’a pas fait long feu à Cardiff. Après ses trois (3) mois de contrat en un bail longue durée, Armand Traoré, l’arrière gauche sénégalais n’a joué aucun match avec les gallois. Le club a alors décidé de mettre fin à la collaboration.

Libre de tout contrat après son passage à Rizespor en Turquie, le défenseur sénégalais croyait enfin avoir trouvé un club en engagé avec Cardiff.

Revanchard, le Lion du Sénégal souhaite oublier deux dernières années très compliquées. Entre galères en Turquie et coup du sort à Cardiff, le latéral gauche international sénégalais de 30 ans, passé par Arsenal, la Juventus ou QPR, s’est ouvert pour Foot Mercato.

« Je suis en train de vivre une galère totale depuis presque deux ans. En 2017/18, je monte en Premier League avec Cardiff City. Cet été-là, je signe en Turquie, à Rizespor. On m’a vendu du rêve, en me disant qu’au bout d’une saison, si j’aidais bien l’équipe, je partirais à Fenerbahçe. Je me suis fait berner », a-t-il confié.

Le début du cauchemar. « Ils devaient me payer une bonne partie de mon salaire avant mon arrivée pour le stage de préparation. Ils ne m’ont pas payé pendant des mois et des mois. C’était un peu chaud, avec ma famille restée en Angleterre à charge… J’ai pris un avocat pour envoyer des lettres au club. Ils n’ont pas aimé, ils ont décidé de me dégager, de m’interdire de centre d’entraînement, de m’envoyer avec les U23 et de me faire la misère. J’ai fait une saison blanche. Je m’entraînais même parfois seul. En semaine internationale, alors que tout le monde était off, on me demandait de venir m’entraîner, seul sur un terrain… On me refusait des permissions pour rentrer voir ma famille… Ça a gâché ma carrière de signer là-bas. Ce qu’ils m’ont fait, c’était inadmissible », regrette-t-il, encore amer.