Armée nationale : Le Vice -Amiral d’Escadre Oumar Wade nommé nouveau CEMGA

17 février 2026 Actualité

Le Vice-Amiral d’Escadre Oumar Wade a été officiellement installé au poste de Chef d’État-Major Général des Armées (CEMGA) ce matin au camp Dial Diop, sous la présidence du ministre des Forces armées. Il devient ainsi le premier officier de marine à occuper ce poste stratégique, succédant au Général d’Armée Mbaye Cissé qui est parti à la retraite.

Lors de la cérémonie, l’Amiral Wade a promis de poursuivre l’édification d’une armée professionnelle, républicaine et soucieuse du développement socio-économique de la nation, tout en contribuant à la sécurité collective sous-régionale.

Cette nomination marque un tournant important dans la gouvernance et la conduite stratégique des forces de défense et de sécurité du Sénégal.

Publié par EL HADJI MODY DIOP


