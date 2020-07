ARMES SAISIES A TOUBA : LE FOURNISSEUR ARRÊTÉ, DES MARABOUTS SUSPECTÉS

Nouvelles révélations dans l’affaire du trafic d’armes saisies à Touba et pour laquelle un vieux (Saliou Thiam) âgé de 65 ans été arrêté. Son fournisseur a été arrêté par la police. Il s’agit de Cheikh Lô, ce commerçant qui a été interpellé en 2019 par la gendarmerie à Pekesse en possession de 750 munitions appartenant à l’armée. Le vieux et son présumé fournisseur d’armes sont actuellement en garde à vue au poste de police de Gouye Mbinde. Les mis en cause placés en garde à vue, devraient être déférés au parquet demain jeudi. Ce n’est pas tout. Des suspects ont été identifiés dans des familles maraboutiques.