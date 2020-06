Arnaque, Extorsion de fonds: parfum de scandale à l’Hôpital Youssou Mbargane

Il y a de l’électricité dans l’air à l’Hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque. Le Directeur Général, Cheikh Mbaye Seck, accuse certains responsables intersyndicaux d’arnaque et d’extorsion de fonds. L’affaire est entre les mains de la justice a annoncé Seck, mercredi.

« On a été victime d’arnaque et d’extorsion de fonds de la part de certains responsables de l’intersyndicale. Les gens qui étaient chargés du gardiennage ont dit qu’il y a différents vols qui se sont déroulés au niveau de l’hôpital. D’après nos investigations, ces vols ont été faits par un certain M ; Amadou Diop qui dirigeaient le syndicat de l’hôpital », a déclaré M. Seck.

Qui poursuit : « Des documents provenant des fournisseurs, des citoyens lamba ont été volés. Moi en tant que directeur, lorsqu’on me dit que dans la structure que vous dirigez de telles pratiques se font, il est nécessaire que j’interpelle les personnes concernées en l’occurrence le président de l’intersyndicale ».

Interpellé sur les accusations du Directeur général, Amadou Diop minimise et accuse à son tour la Direction générale de détournement de fonds à l’occasion de la lutte contre le coronavirus.

« Ce sont des accusations qui datent d’avant ma venue, c’est de bonne guerre. On a pris nos responsabilités d’écrire au niveau du Préfet, amplifier au PCA et au ministère de la Santé pour dénoncer publiquement qu’il y a une malversation au niveau de la gestion du Covid-19 notamment les dons de Eiffage ( 20,5 millions de F Cfa), de Sococim (4 millions de F Cfa). Et on a des preuves que l’argent là a été détournée », a-t-il expliqué pour sa défense.

La Direction de l’hôpital annonce une plainte des fournisseurs et décide de se constituer partie civile.

Les Syndicalistes de leur côté ont destitué Amadou Diop à la tête de l’intersyndicale. Un collectif des secrétaires généraux a été mis en place.