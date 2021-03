Arrêté pour association de malfaiteurs et menace à l’ordre public; Guy Marius Sagna mis en isolement au Cap Manuel

Le séjour de Guy Marius Sagna devient de plus en plus pénible au cap manuel ou il est incarcéré depuis quelques jours où il est en détention provisoire pour organisation d’un mouvement insurrectionnel, association de malfaiteurs et menace à l’ordre public.

Selon des informations , le leader de Frapp France Dégage serait dans des conditions de détention déplorable et serait même mis dans une chambre où il y’a 150 détenus. Pour avoir dénoncé ces mauvaises conditions, l’activiste a été sévèrement sanctionné où il a été mis en isolation complément nue malgré cette période de fraicheur.

Sur ce, l4homme avait entamé une grève de la faim où il a été admis à l’infirmerie mais Guy Marius refuse catégoriquement tout diagnostic ou soin. Selon Seneweb , c’est son avocat qui a donné la confirmation de ces faits.

Pour rappel Guy Marius Sagna a été arrêté alors qu’il n’avait reçu ni convocation, ni mandat d’amener ni mandat d’arrêt et il y a aussi la répression. Avec la réunion de ces trois conditions, il y a aujourd’hui une tendance vers un État de police émergent“, regrette l’avocat.

Il a été placé sous mandat de dépôt, vendredi dernier, pour “association de malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel et actes de nature à troubler l’ordre public”.