Arrivée de l’Eco en juillet 2020 :Le Franc CFA liquidé

La mise à mort du Franc CFA a été annoncée ce samedi à Abidjan, par les Présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron.

La monnaie mythique que se partageaient 8 pays de l’Afrique de l’Ouest, sera remplacée, en juillet 2020, par l’Eco. La nouvelle monnaie qui se veut entièrement africaine, avec ce bémol que la France sera toujours garante et le fait que la parité fixe à l’Euro sera maintenue.

Mais, pour l’essentiel, le nom va changer et les réserves qui dormaient au niveau du trésor français seront rapatriées et aucune obligation de dépôt ne sera plus de mise.

Cette patrie de l’Afrique rêvait depuis longtemps de battre sa propre monnaie. Aujourd’hui, elle est sur la bonne voie. Une décision historique donc, à bien des égards.

Car, la monnaie est certes un instrument de change, mais également de souveraineté. L’Afrique ne pouvait pas continuer ainsi à dépendre de la France qui fabrique sa monnaie, la garantit et récupère les réserves dans ces banques.

Pour de vaillants économistes comme le Pr Demba Moussa Dembélé au Sénégal et bien d’autres en Afrique, comme des activistes de la trempe de Kémi Séba, la liquidation du FCFA est la voie la plus efficace pour mettre nos pays sur les rampes du développement.

Le débat, très technique, a pris, depuis de longues années, des tournures politiques. Le Président béninois, Patrice Tallon, qui a ouvertement pris position pour le retrait des réserves de change du trésor français, en dit long sur l’importance du débat.

D’ailleurs, l’aspect politique domine encore les réflexions, en attendant que les experts ne se prononcent vraiment dans les prochaines heures.

Pour l’opposant ivoirien Mamadou Koulibaly par exemple, le Président Ouattara ‘’a trahi’’ les peuples africains en permettant à la France de continuer à garantir la nouvelle monnaie et en maintenant la parité fixe avec l’Euro.

En tout état de cause, ceux qui, jusqu’ici, s’étaient battus, trouvent dans cette décision une grande satisfaction. La France a donné la parole aux Chefs d’Etat africains concernés qui lui ont demandé ces garanties pour que la rupture ne soit pas brutale.

En effet, le sentiment anti-français ambiant en Afrique de l’Ouest et les ‘’théories complotistes’’ ont fait réfléchir un Président Macron qui, depuis son accession au pouvoir, avait décrété la fin de la Françafrique.

Donc, ce qui est sûr, c’est que le débat politique va se poursuivre.

Mais, en attendant, sur le plan technique, il faudra noter que la parité fixe est présentée comme provisoire et que, à long terme, ces pays aspirent et ont droit à une autonomie monétaire totale.

En effet, là où la Mauritanie, le Ghana, le Nigéria et bien d’autres pays ont réussi, on ne voit pas comment les Etats de l’UMOA peuvent échouer.

Les expériences malheureuses de la Gambie, du Mali, de la Guinée-Bissau en matière monétaire, ne devraient pas faire reculer.

Nous vivons une époque où la tutelle française ira en s’amenuisant dans plusieurs domaines. Le réveil de l’Afrique doit passer par une prise de conscience de ses responsabilités, notamment dans le choix de ses partenaires, qui ne doit obéir qu’à l’intérêt supérieur de ses nations.

Il n’est pas admissible en effet de continuer à évoluer dans une forme de relation néocoloniale avec n’importe quelle nation du monde. Et pour y arriver, l’Afrique doit savoir assumer les risques liés à cette indépendance.

S’il y a des défis sécuritaires, qu’elle puisse avoir une force de réaction rapide. Exactement comme la monnaie unique, il faudrait une force unique de lutte contre les terroristes, des marchés communs avec un projet comme le ZLEC (Zone de libre-échange économique), une voie unique au niveau des institutions internationales, etc.

Les efforts faits au niveau de l’UMOA, salués par le FMI, sont encourageants dans ce sens.

C’est en apprenant à marcher seul, quitte à tomber et à se révéler, que l’on gagne l’indépendance et la fierté d’exister. Mais la tutelle est aussi bien lourde pour la France que pour l’Afrique.

Alors, apprenons à y mettre un terme au profit d’un partenariat fécond et égalitaire.

Assane Samb