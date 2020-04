ARTEMESIA: CE QUI A ÉTÉ CONVENU ENTRE LE MADAGASCAR ET LE SÉNÉGAL

Madagascar a envoyé comme don à la Guinée Equatoriale, 1,5 tonne de Covid-Organics, hier après-midi, à l’aéroport international d’Ivato. L’avion affrété par le gouvernement équato-guinéen va donc ramener le « tambavy » national CVO, remède présenté comme préventif et curatif contre le Covid-19. Mieux, un vol spécial en provenance de Guinée-Bissau doit atterrir aujourd’hui sur la Grande Ile, selon Rfi. Lors de son entretien avec Andry Rajoelina, révèlent nos confrères, Umaro Sissoco Embalo, le chef de l’État bissau-guinéen, a indiqué qu’« il pourrait récupérer les paquets à Madagascar et les distribuer aux membres de la Cédéao, c’est-à-dire 15 pays. Cela a déjà été convenu avec le Sénégal et le Togo notamment», précise la directrice de cabinet du Président malgache, Lova Hasinirina Ranoromaro.