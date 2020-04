ARTEMISIA: MACKY A BIEN FAIT SA COMMANDE, VOICI LA PREUVE

La polémique entoure la commande du Covid-Organics faite par le chef de l’État sénégalais, Macky Sall au Président Malgache. C’est Andry Rajoelina lui-même, qui l’a dit, dans un tweet posté, ce vendredi . «L’Afrique agit et se protège contre le Covid-19. Merci au Président Macky Sall pour nos échanges et sa confiance. Le Sénégal félicite Madagascar pour le remède traditionnel amélioré Covid-Organics et lance une première commande. Vive l’Afrique et vive sa richesse naturelle», a tweeté Rajoelina. Mais ce tweet a été démenti par la Présidence sénégalaise. La commande a été bien faite. La preuve par cette vidéo.

Regardez !