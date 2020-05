Ascension : La communauté chrétienne célèbre demain la montée du Christ

A l’instar du monde entier, la communauté catholique va célébrer demain -jeudi 21 mai- l’ascension du Christ qui intervient quarante jours après Pâques. Cette année, la célébration de cette fête est exceptionnelle avec la pandémie du coronavirus qui a bouleversé toutes les cérémonies religieuses.

L’Ascension marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa Résurrection, son élévation au ciel et symbolise un nouveau mode de présence du Christ qui n’est plus présent physiquement dans le monde visible. Elle marque également dans la théologie chrétienne la fin de la présence physique de Jésus sur la Terre, après sa mort et sa Résurrection. Elle symbolise en ce sens un nouveau mode de présence du Christ à la fois tout intérieure, universelle et hors du temps. Bien que n’étant plus présent physiquement dans le monde, il l’est encore par ses sacrements, particulièrement l’Eucharistie. Cet épisode est décrit à la fin de l’Evangile selon Luc : Jésus emmène ses apôtres vers Béthanie, un village de Judée où il aimait se retirer pour fuir les persécutions de Jérusalem. Là, il les bénit.

« Et il advint, comme il les bénissait, qu’il se sépara d’eux et fut emporté au ciel. Pour eux, s’étant prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem en grande joie, et ils étaient constamment dans le Temple à louer Dieu ».

En effet, l’Ascension marque dans la théologie chrétienne la fin de la présence physique de Jésus sur la Terre, après sa mort et sa Résurrection. Elle symbolise en ce sens un nouveau mode de présence du Christ « à la fois tout intérieure, universelle et hors du temps ». Bien que n’étant plus présent physiquement dans le monde, il l’est encore par ses sacrements, particulièrement l’Eucharistie. D’autre part, Jésus n’abandonne pas les hommes puisqu’il leur envoie son Esprit Saint 10 jours plus tard lors de la Pentecôte à l’issue de laquelle les Apôtres se rendent compte qu’ils sont l’Église et partent prêcher l’Évangile, et intercède sans cesse en leur faveur auprès de Dieu le Père (He 9, 25) (Jn 14, 1-4). En effet, l’Ascension préfigure enfin la vie éternelle à laquelle chaque homme est destiné. Ainsi, la célébration de l’ascension est attestée à la fin du IVe siècle, parfois fêtée simultanément avec la pentecôte jusqu’au Ve siècle. Cependant, à partir de 511, la fête de l’Ascension fut précédée en Europe par les trois jours des Rogations, qui devinrent facultatifs dans le culte catholique après Vatican II. L’Ascension est célébré au quarantième jour après Pâques, il s’agit d’une fête mobile dont la date est fonction du calcul de la date de Pâques et est donc généralement différente entre le calendrier liturgique catholique et le calendrier liturgique orthodoxe.

Zachari BADJI