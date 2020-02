Aser : 25 millions pour les primes de décès et de mariage

C’est la bamboula à l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (Aser). Le rapport public de la Cour des comptes révèle une gestion scabreuse, avec l’octroi de primes, de décès et de mariage….Les étrennes (cadeaux à l’occasion des fêtes religieuses musulmanes) versées aux personnels font froid dans le dos. Entre 2013 et 2014, les primes de décès et de mariage ont atteint 25, 875 millions Fcfa, rapporte le rapport de la Cour des Comptes. Dans le détail, en 2009, 7,2 millions ont été distribués au personnel pour les étrennes, 11 millions en 2011 en plus des 7,2 millions dépensés pour les primes de naissance. En 2012, 13 millions ont été dépensés dans les étrennes, primes de naissance et de décès et cadeaux de noël.

En effet, les primes prévues représentent 75% du salaire de base. Ainsi, un agent dont le salaire est compris entre deux et cinq millions peut recevoir entre 1 500 000 et 3 000 000 F CFA de subvention de l’Agence à l’occasion d’une naissance. et Ces libéralités dénotent une absence de rationalité dans l’utilisation des ressources de l’Agence qui ne parvient pas à faire face correctement à ses charges de fonctionnement », indique-t-on dans le rapport.