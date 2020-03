Assane Gueye avait acheté un couteau neuf a Rosso Mauritanie

Du nouveau dans l’affaire du meurtre de Marième Diagne. Assane Guèye, le tueur présumé a confié aux enquêteurs avoir acheté à Rosso, en Mauritanie un couteau neuf aiguisé et tranchant, avec lequel il a tué son ex. Quand il rendait visite à Marième Diagne au quartier Médina Fall, il cachait le couteau dans un coin de la rue. Chassé par la mère de la défunte, Assane Guèye se révolte et met à exécution son plan B qui était de tuer Marième Diagne. Il est allé chercher son couteau pour mener son expédition unitive chez le père de Marième Diagne qui était ce jour au domicile de sa première épouse., la mère de la victime.