ASSANE SANS REGRETS : «MARIEME M’A HUMILIÉ ET JE L’AI TUÉE»

Assane Guèye a été placé sous mandat de dépôt, hier, par le juge du premier cabinet de Thiès pour assassinat, coups et blessures volontaires. Face aux enquêteurs, il n’a manifesté aucun regret. « Marième Diagne m’a humilié et je l’ai tuée », a-t-il déclaré quelques heures avant la levée de sa garde à vue, rapporte Libération. En effet, Assane Guèye avait tout prémédité. A preuve, il avait contacté l’imam du coin pour lui faire croire qu’il voulait s’excuser auprès de la famille de Marième Diagne. L’imam, qui le croyait de bonne foi, s’est rendu, avec lui, au domicile des Diagne. Et Assane a présenté ses excuses. Il est reparti avec l’imam avant de revenir pour exécuter Marième. En réalité, il a utilisé l’imam pour un repérage des lieux.