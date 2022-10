Assemblée nationale : Dr Abdou Rahmane Diouf quitte « Aar Sénégal »

Le leader du parti DR Abdourahmane Diouf n’est plus membre de la coalition Aar Sénégal. L’information a été confirmé par lui même aujourd’hui lors de son passage dans l’émission Grand Jury sur la Rfm.

Entre le docteur Abdou Rahmane Diouf et Aar Sénégal c’est fini. La confirmation a été faite aujourd’hui. Selon lui, cette coalition appartient désormais au passé. Ce dernier déclare « On est plus dans Aar, les députés ont été élus, ils ont pris fonction à l’Assemblée nationale. Nous reprenons le flambeau de Awalé, nous regardons et travaillons vers l’avenir ».

Ce dernier est allé plus loin en parlant d’une affaire d’obsolescence programmée tout en insistant sur le fait malgré qu’il quitte Aar, cela ne veut pas dire qu’il n’est plus dans Aar fait il savoir. Selon Abdourahmane Diouf « on n’est pas dans Aar, on n’est plus dans Aar, il n’y a pas de Aar » fait-il savoir.

Cette motivation s’explique sur le fait qu’il a mis en place une coalition qui s’appelle Alternative pour une Assemblée de rupture. Et selon lui, la coalition dans laquelle il était membre avait le nom le plus assimilable à la 4e législature. Les députés ont été élus, ils ont pris place à l’Assemblée, ils ont commencé à exercer, l’alternative est à l’Assemblée nationale, il faut que cela s’exerce là-bas. Maintenant nous avons tous signé une charte qui s’arrêtait à l’élection législative déclare le parlementaire.

Donc, pour que Aar puisse avoir une suite, il aurait fallu qu’au-delà de ce dépérissement naturel qui arrive, parce que les législatives sont terminées, il aurait fallu qu’il y ait une action de sursaut pour dire ‘‘au-delà des législatives nous allons faire autre chose’’. Nous, nous en tirons les conséquences, nous reprenons le flambeau de Awalé.