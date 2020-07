Assiette foncière LSS : De faux mandataires de la CDC sévissent déjà

C’est à croire qu’aucune mesure ne peut dissuader les prédateurs de s’attaquer à de pauvres citoyens. A peine le président de la République, Macky Sall, a confié à la Caisse des dépôts et consignations (Cdc), la gestion d’une assiette de trente (30) hectares des réserves foncières de l’Aéroport Léopold Sédar Senghor de Yoff, que de faux mandataires de ladite caisse se sont érigés pour arnaquer des Sénégalais désireux d’acquérir une parcelle de terre.

Cette décision du Chef de l’Etat qui devait « favoriser une gestion transparente et équitable » pour permettre aux citoyens d’avoir la possibilité d’accéder à ces propriétés, profite déjà à des larcins qui se sont engouffrés dans cette brèche pour commettre leur ignominie.

L’alerte est donnée par la structure elle-même, à travers son département communication et marketing : « Nous avons été informés, depuis quelques jours, d’une démarche malintentionnée et non vertueuse de personnes proposant des lots de terrains de cette réserve foncière à d’honnêtes citoyens, sous prétexte d’être mandataires de la Cdc », lit-on dans un communiqué de presse parvenu à la rédaction.

Selon la même source, la Caisse des dépôts et consignations informe qu’elle n’a mandaté aucune personne pour la commercialisation des terrains de la réserve foncière de l’Aéroport Léopold Sédar Senghor de Yoff, dont la procédure d’immatriculation est en cours.

« La phase de viabilisation sera bientôt entamée et une communication sera faite par les services de la Cdc dès le lancement de la phase de commercialisation », a-t-on précisé dans le communiqué.

Sur ce, les Sénégalais devront rester vigilants quant aux avances qu’ils pourront subir, venant d’un quelconque mandataire de la CDC qui essayerait de leur céder des terrains de ladite réserve foncière.