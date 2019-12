Assises économiques et sociales de Walalde : Moussa Sow fait le bilan de ses 10 ans à la tête de la commune

2009-2019, voilà 10 ans que le maire Moussa Sow est à la tête de la commune de Walaldé. Ainsi a-t-il organisé des assises économiques et sociales pour parler non seulement de son bilan, mais aussi tracer des perspectives. Son ambition est de donner un meilleur cadre de vie aux Walaldois.

Les assises économiques et sociales de la commune de Walaldé, une localité située dans l’île-à-Morphil, ont été organisées les 26, 27 et 28 décembre 2019. L’occasion de faire le point des réalisations advenues dans la commune avec le maire Moussa Sow. Auparavant, un groupe WhatsApp a été mis en place, dans lequel il y avait le maire, entre autres, des Walaldois résidents au Sénégal et un peu partout à travers le monde. 15 jours avant lesdites journées, ils ont pu détecter, décortiquer et échanger sur beaucoup d’aspect en allant jusqu’aux détails. C’est-à-dire comment le forage est géré ? Comment l’ambulance fonctionne ? Etc. Selon le maire Moussa Sow, tous les problèmes que les gens ont rencontrés et toutes les propositions de solution ont été enregistrés grâce aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. Donc, les assises organisées à Walaldé ont été un prétexte, avec les résidents, de reprendre le même exercice qui a permis d’avoir une banque de données qui sera exploitée et qui va permettre à l’équipe municipale de scruter, dans les 5 ans à venir, quelles sont les urgences, les problèmes qu’il faut régler à moyen terme et d’autres qu’il faut mettre aussi dans le long terme. « C’est ça notre rôle et nous avons conscience que 10 ans après sa communalisation, Walaldé a fait un grand bond en avant. Et je suis sûr d’avoir apporté une certaine plus-value au niveau de ce village millénaire », a dit Moussa Sow.

Sur une question de savoir ce qui l’a inspiré à organiser ces journées, Moussa Sow a rétorqué qu’il est bon pour un maire qui a fait 10 ans à la tête d’une commune, d’appeler à une rencontre inclusive qui permet de faire un échange, un focus avec la population pour essayer de réorienter le plan de développement économique et social actuel, au regard des évolutions récentes au niveau de l’île-à-Morphil avec le désenclavement qui est en cours, avec même les programmes économiques mis en cours par le président Macky Sall avec le Puma, avec la Saed, etc. « Il fallait donc que nos communes qui étaient dans des zones très enclavées, puissent quand même se réadapter. Nous avions un bilan à présenter parce que si on part de la situation de référence avant la mise en place de cette commune, on pourrait dire que Walaldé qui dispose d’une école qui date de 1959 n’avait pas une deuxième école secondaire, n’avait pas de collège, n’avait pas de lycée etc. Mais aujourd’hui, le bilan est reluisant et vous avez vu toutes nos réalisations, et ce dans tous les domaines. Ce serait fastidieux pour moi aujourd’hui de faire une liste », a dit le maire de Walaldé. Toutefois, Moussa Sow demeure convaincu qu’il reste beaucoup à faire, mais il se réjouit d’avoir, avec son équipe, réussi à faire face aux urgences qui créaient des problèmes aux populations. Par exemple, la gestion de l’eau, l’électrification de Walaldé, l’évacuation et la prise en charge des malades, l’érection de nouvelles écoles, entre autres réalisations.

Cheikh Moussa Sarr