Astuce: 5 conseils beauté pour les femmes à la peau noire

Le noir est beau. Il existe tellement de conseils de beauté pour les peaux claires que toutes les stratégies de marketing sont centrées là-dessus. Les femmes à la peau foncée n’ont-elles pas le droit de prendre soin de leur peau? Bien sûr, qu’elles en ont.

Les femmes à la peau foncée ont besoin d’un maquillage et d’un soin de la peau différents pour conserver ce lustre. La peau foncée est un trésor qui mérite d’être entretenu.Publicité

Utilisez un écran solaire

Il n’existe aucune règle indiquant que la peau foncée n’a pas besoin d’écran solaire. Utilisez un écran solaire pour éviter les dommages à la peau et ralentir le processus de vieillissement.

Hydratez la peau tous les jours

La peau foncée a l’air cendrée quand elle est sèche. Hydratez-vous chaque jour pour maintenir une expression jeune et radieuse.

Prendre soin des boutons

La peau foncée est sujette aux boutons et elle est évidente quand cela se produit. Enlevez toujours le maquillage du visage avant de vous coucher. Utilisez un bon masque facial adapté à votre teint. Ne cassez pas les boutons sur le visage car cela laisse des traces.

Exfolier

L’exfoliation est une nécessité dont chaque peau a besoin pour éliminer les cellules mortes de la peau et fermer les pores. Il empêche l’évasion des boutons. Un simple régime maison fera l’affaire. Essayez un mélange d’huile d’olive et de sucre comme une lotion exfoliante faite maison.

Masque

Appliquez un masque facial une fois par semaine pour hydrater et éliminer les imperfections. Essayez un masque facial fait maison comme un mélange de miel et d’œuf. Pour utiliser, appliquer le mélange sur le visage et laisser reposer pendant 10 minutes avant de laver. Le type de masque utilisé dépend du type de peau.