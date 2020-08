Astuces beauté avec du sel

S’il est néfaste lorsqu’il est consommé en trop grande quantité dans notre alimentation, le sel est un allié beauté indéniable. Pour profiter de tous ses bienfaits pour votre peau ou vos cheveux, évitez le sel de table raffiné. Préférez-lui le gros sel type sel marin. Riche en potassium, magnésium, calcium, iode et zinc, il est idéal pour vos soins beauté maison.

Le gros sel : un allié beauté insoupçonné

Pour votre peau, vos cheveux, vos pieds ou encore vos ongles, le gros sel vous offrira une multitude de bienfaits.

Pour exfolier votre peau

Le gros sel est excellent pour nettoyer votre peau et refermer vos pores. Pour cela rien de plus simple : il vous suffit de mélanger 3 cuillères à soupe de gros sel à deux cuillères à soupe d’huile d’amande douce. Ce soin hydratera votre peau tout en la protégeant. Vous pouvez appliquer ce mélange après votre douche, lorsque votre peau est encore humide. Commencez par les pieds puis remontez vers le haut du corps en faisant des petits mouvements circulaires. Vous retrouverez ainsi une peau toute douce et gommée de ses impuretés.

Du sel pour éliminer les peaux mortes

Pour « pimper » l’épiderme et se délester des peaux mortes, mélangez deux poignées de gros sel marin, 2 cuillères à soupe d’huile d’olive et quelques gouttes d’huiles essentielles de citron ou lavande. Frottez pour bien répartir les cristaux de sel et éliminer les peaux mortes. Ni une, ni deux, cette lotion salée tonifiera votre peau en agissant comme gommage naturel !

Pour nettoyer votre visage

Si vous avez une peau à tendance grasse, le sel vous permettra de réguler l’excès de sébum tout en la débarrassant de ses imperfections.

Versez une demi-cuillère à soupe de gros sel dans votre soin nettoyant habituel ou dans un peu de miel et massez délicatement. Rincez ensuite à l’eau froide.

Pour en finir avec les cheveux gras et leur donner du volume

De même que sur votre peau, le gros sel peut faire des miracles sur vos cheveux gras. Pour cela, ajoutez 4 à 5 cuillères de sel de marin dans votre shampoing et lavez-vous les cheveux comme d’habitude. N’oubliez pas de bien rincer.

Pour une chevelure plus volumineuse

Le gros sel est aussi parfait si vous souhaitez donner plus de volume à vos cheveux : versez 4 cuillères à soupe de sel dans votre masque ou votre après-shampoing. Laissez poser 20 minutes puis rincez.

Vous obtiendrez ainsi une chevelure beaucoup plus volumineuse, comme à la sortie d’un bon bain de mer.

Pour nettoyer les dents

Le sel est quasi indispensable dans la composition des dentifrices pour assainir la bouche et blanchir les dents. C’est lui aussi qui donne au produit sa consistance en pâte.

Pour se détendre et se reminéraliser

On met une poignée de gros sel dans sa baignoire pour reconstituer les bienfaits de la mer. Les précieux minéraux pénètrent à travers l’épiderme pour recharger l’organisme, le déstresser et surtout améliorer la circulation sanguine.