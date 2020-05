Attaque armée à Linguère : 4 blessés, 1 véhicule et une forte somme d’argent emportés

Une attaque à main armée a eu lieu dans la nuit du vendredi 1 mai au samedi 2 mai à Loumboul Bobory dans le département de Linguère. Une importante somme d’argent et un véhicule ont été emportés par les malfrats. Il y a eu également 4 personnes blessées.

Le cas de vol a eu lieu dans la nuit du vendredi 1 mai au samedi 2 mai 2020 dans le village de Loumboul Bobory, une localité de la commune de Thiél dans le département de Linguère. En effet, il s’agit des individus au nombre de (7 à 9), qui, vers les coups de 3 heures du matin, ont fait irruption chez Oumar Sow, un éleveur transhumant demeurant à Keur Momar Sarr. Comme il fait très chaud ces temps-ci dans le Djoloff, Oumar Sow restait dehors sous la belle étoile prendre de l’air avec ses voisins. Il est 3 heures du matin et Oumar Sow décide de se coucher. Quelques minutes plus tard, un coup de fusil retentit derrière sa case. Aussitôt Oumar Sow sort de sa case et rencontre deux individus armés qui lui assènent des coups de bâtons. Il tombe avant d’être attaché. Sa femme et deux garçons sortent pour venir à son secours mais les malfaiteurs ont brutalement réagi face à ces derniers qui ont subi le même sort qu’Oumar Sow. Ainsi les voleurs ont emporté une importante somme d’argent et un véhicule de marque Mitsubishi immatriculé LG5445B. Quatre personnes ont été blessées. Mise au parfum des faits, la gendarmerie de Linguère s’est transportée sur les lieux pour constat. Ainsi les quatre personnes blessées sont évacuées au centre de santé de Dahra Mbayenne de la ville de Dahra. Au dernier moment, suite à la gravité de leur blessure, 2 blessés qui sont admis au centre de Dahra Mbayenne sont finalement évacués à Touba. Parmi eux, le propriétaire de la maison touché Oumar Sow. D’ailleurs les forts coups qu’ont subis Oumar Sow ont empêché ce dernier à parler de la somme d’argent emportée au motif qu’il est dans le coma. Le moins que l’on puisse dire, ce cas de vol alimente les discussions dans les lieux publics du Djoloff où on assiste à des attaques à mains armées en plein couvre-feu.

Samba Khary Ndiaye (Linguère)