ATTAQUE D’UN POINT DE COLLECTE D’ARACHIDE A KAOLACK : 6 BLESSES ET 2 MILLIONS EMPORTÉS

Une bande d’une quinzaine d’assaillants ont pris pour cible un point de collecte de graines d’arachides. L’attaque armée est survenue la nuit dernière à Mbadakhoune, à la sortie de Kaolack. Six personnes dont le vigile et des Chinois ont été blessés. Les malfrats ont réussi à emporté deux millions Fcfa, des téléphones portables et plusieurs autres matériels, informe la Rfm, dans son édition de 12 heures. Les assaillants ont réussi à s’échapper.