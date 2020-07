Au Sénégal, il est temps de couper avec la puissance du faux

Soyons vigilants. La puissance du faux conduira si l’on y prend garde notre pays à l’abattoir. Devant la pandémie de la Covid-19 qui s’annonce comme une prochaine catastrophe si les barrières techniques, médicales, psychologiques ne sont pas respectées et jouant sur la fragilité d’une bonne partie de la population très anxieuse et charlatans de tout bord se manifestent dans notre pays. Comme le virus lui-même, ils ont réussi à faire une mutation professionnelle démoniaque. De partout en effet, et surtout à travers la trouvaille de la décennie, les réseaux sociaux, nos nouveaux coronologues sénégalais sortis des universités virtuelles où les emplois du temps sont trempés dans l’informel tout comme les diplômes grâces à la liberté absolue de la parole, sont au comble du désespoir les plus suivis, les plus écoutés par le petit peuple anxieux.

Très psychologues, comprenant parfaitement les attentes de celui-ci c’est-à-dire de ce petit peuple qui se nourrit de mythes, de rites et de principes religieux renversés, ils occupent très souvent la Une de l’actualité. Ils créent entre le petit peuple et la science médicale, un océan infesté de requins et de serpents qu’il n’arrivera à aucun ressortissant de ce petit peuple de vouloir franchir.

Ainsi, se crée un mur de silence tragique qui pousse le corps médical à régulièrement faire des sorties médiatiques pour rappeler le peuple à adopter des mesures salutaires, mesures préventives, s’il en est plus fines, plus rationnelles, plus conformes à la réalité scientifique du moment. En vérité, s’il l’on en est arrivé à cette tragique situation où l’anormal devient le normal, c’est parce que nous avons laissé faire depuis fort longtemps. Nous avons créé et laissé prospérer une pratique du laisser-aller. La parole même abjecte, le comportement le plus indécent, le plus agressif avaient droit de citer dans notre pays où la parole la plus incendiaire, la plus destructrice était libérée.

Les démons avaient pris la place de la démocratie, et avait ensorcelé les esprits profanes. Si les valeureux agents de santé qui travaillent dans le tragique covid-19, éprouvent encore des difficultés pour bien se faire comprendre, l’explication se trouve là et nulle ne part ailleurs. Il est donc temps de couper avec la puissance du faux et de revenir à la vérité scientifique, la vérité qui veuille qu’on écoute ceux qui doivent parler, ceux qui doivent travailler, ceux qui doivent guider notre peuple sur les rives du salut.

Pape Amadou Fall