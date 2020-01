Au Sénégal, la 5G tarde à arriver

Au Sénégal, l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes du Sénégal (ARTP) avait invité les trois opérateurs titulaires de licences globales à expérimenter cette technologie, sous forme de projets pilotes dans les bandes 700 MHz et 26 GHz.

Cependant, il y a de cela quelques jours, Free Sénégal a effectué un Use case retransmis en live sur sa page Facebook afin de démontrer exactement ce que serait demain l’arrivée de la 5G que Free va certainement permettre à ses utilisateurs d’en bénéficier.

Ce qui a fait que certains Sénégalais pensent que l’opérateur est en train de tester cette technologie au Sénégal.

Dans un communiqué reçu par la Rédaction de Socialisante, l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes tient à préciser à l’endroit de la population qu’aucune phase expérimentale n’est encore ouverte concernant la 5G.

En conséquence, elle invite toutes les parties prenantes à plus de retenue et au respect strict des décisions du régulateur et de la réglementation en vigueur.