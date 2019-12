Audience à huit clos entre Khalifa Sall et Wade

En compagnie d’une forte délégation composée entre autres, des maires de Mermoz Sacré Cœur, Barthélémy Diaz, de Dalifort, Idrissa Diallo et de Dieuppeul, Cheikhou Guèye, Khalifa Sall a rendu visite, ce jeudi, à l’ancien chef de l’Etat, Me Abdoulaye Wade, au domicile de ce dernier, sis à la corniche Ouest. Les deux hommes se sont entretenus à huis clos, loin des objectifs des caméras et des flashs de photographes. Cheikhou Gueye qui, sans entrer dans les détails, a fait un bref compte rendu de l’entretien entre les deux hommes politiques. Il renseigne que Khalifa Sall était venu solliciter des prières auprès de Me Abdoulaye Wade mais en même temps prier pour ce dernier. « Il y a une relation très forte entre eux. Un sage comme maître Abdoulaye Wade prodigue toujours de bons conseils », a expliqué Cheikhou Gueye. Qui a fait savoir que les débats tournaient essentiellement sur les relations entre les deux hommes, sur la République et les intérêts du pays.