Audition sur les TRS : Le DG du Trésor révèle un trou de 1 000 milliards de FCFA causé par le mis-reporting

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Face à la commission d’enquête parlementaire, le Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT), Amadou Tidiane Gaye, a défendu le recours aux opérations de Total Return Swap (TRS). Selon lui, ces montages à taux attractif de 7 % ont permis d’éviter un risque de faillite systémique du secteur bancaire local tout en bouclant le budget national .

Pourquoi l’État du Sénégal a-t-il privilégié les opérations de type Total Return Swap (TRS) en 2025 au lieu de s’appuyer sur les émissions habituelles de titres publics sur le marché régional ? Et ces montages complexes devaient-ils obligatoirement faire l’objet d’un avis préalable du Comité national de la dette publique (CNDP) ? Répondant aux députés de la Commission d’enquête parlementaire, le Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT), Amadou Tidiane Gaye, a apporté un éclairage technique et macroéconomique sur les arbitrages financiers de l’exécutif.

Toutefois, la commission d’enquête entend dépasser l’argument du taux apparent pour analyser l’ensemble des frais de structuration, commissions et garanties immobilisées. L’exploitation prochaine des pièces justificatives bancaires et des écritures comptables permettra d’établir si les procédures de contrôle ont été rigoureusement respectées au regard du contexte financier exceptionnel de 2025.