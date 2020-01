Autopont de Keur Gorgui: L’ouvrage livré en mars

Le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, a effectué, ce samedi, une visite de chantiers des travaux de construction des autoponts de Yoff, de Saint-Lazare et de Keur Gorgui. Me El Hadj Oumar Youm a annoncé la livraison de l’ouvrage de l’autopont de la Cité Keur Gorgui au mois de mars prochain.

Me El Hadj Oumar Youm a déclaré, à l’issue de sa visite, que l’autopont de Keur Gorgui devrait être livré au mois de mars, celui de Saint Lazard au mois de juin au plus tard, ensuite celui de Yoff d’ici décembre 2020. « Je pense que nous sommes dans les délais et les observations qui ont été formulées par l’entreprise me permettent de dire qu’on sera certainement en avance sur les délais », a-t-il soutenu. Pour le Ministre, ces ouvrages, une fois réceptionnés, vont contribuer largement à la mobilité sur la VDN, et en général sur Dakar. Ces travaux d’autoponts sont prévus sur l’avenue Bourguiba, sur Front de terre, entre autres carrefours majeurs. A l’en croire, toutes les conditions sont réunies pour qu’on ait à la délivrance des travaux, des ouvrages de très grande qualité qui vont contribuer à l’amélioration de l’urbanisation et de l’aménagement paysager au niveau de ce carrefour (Keur Gorgui) extrêmement important. Compte tenu de la collaboration qui existe entre les entreprises sénégalaises et l’entreprise Matière, dira le Ministre : «Nous aurons demain une entreprise sénégalaise apte à nous accompagner dans la construction de ces ouvrages de qualité ». A cette occasion, ce dernier a félicité l’Ageroute et les entreprises qui interviennent dans la construction des autoponts, au nombre de 13 à Dakar, pour le travail de qualité qui a été fait, mais surtout pour la prise en compte des besoins de mobilité des usagers de la route. « Nous avons vu, avec l’envergure des travaux, les dispositions qui ont été prises pour améliorer la fluidité, la circulation des piétons. Pour nous, c’est extrêmement important », a-t-il noté. Concernant l’entretien de ces infrastructures, Cheikh Tidiane Thiam, chef de division ouvrage et d’art à Ageroute, a laissé entendre : « Nous avons appris des expériences passées qui, une fois l’ouvrage est fini, on confiait l’entretien et l’aménagement paysager aux communes. On a vu que cela n’a jamais marché ». Sur ce, M. Thiam, par ailleurs coordonnateur du projet des autoponts, a informé qu’ ils veulent initier une nouvelle démarche consistant à prendre un privé qui s’occupera de tout ce qui est aménagement paysager et l’entretien. Celui-ci sera directement lié à l’Ageroute via un contrat de prestation de services. « L’entretien on sait le faire, il faut juste prendre des dispositions et mettre en place ce qu’il faut », a conclu le chef de division ouvrage et d’art.

Zachari BADJI