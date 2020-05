AUTOROUTE A PÉAGE : VERS UNE RÉSILIATION DU CONTRAT

Lors du dernier Conseil des ministres, le 11 juin, Macky Sall avait pressé son au gouvernement d’accélérer la finalisation du processus renégociation du contrat de l’autoroute à péage. Ulcéré par le dilatoire de Eiffage, le chef de l’Etat avait enragé contre Senac. Lors du conseil des ministres d’hier, le Président de la république a poussé le bouchon plus loin. Il nous revient qu’il n’est pas exclu une résiliation ou purement et simplement une rupture du contrat. A noter qu’au Sénégal, les tarifs pratiqués sur la première autoroute à péage du pays, qui relie la capitale au nouvel aéroport Blaise-Diagne (AIBD) – 3 600 FCFA sont parmi les plus chers du monde.