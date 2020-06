Avec plus de 100 000 morts, la pandémie en Amérique latine continue sa progression

Le nombre de cas de Covid-19 dépasse désormais 2,2 millions, dont la moitié au Brésil.

Au moment où l’Europe se déconfine et s’adapte à une nouvelle « normalité » malgré les craintes d’une seconde vague épidémique, le coronavirus continue sa progression exponentielle en Amérique latine et aux Caraïbes, où plus de 100 000 morts ont été dénombrés, mardi 23 juin, dont plus de la moitié au Brésil.

Le sous-continent, peuplé par 630 millions de personnes, enregistre 2,2 millions de cas, soit pratiquement autant qu’en Europe, Russie comprise. Il concentre désormais un quart des cas de contaminations et un cinquième des morts liées au Covid-19 dans le monde. Le nombre de personnes infectées a doublé en moins d’un mois. Le Pérou (260 000 cas) et le Chili (250 000), notamment, enregistrent désormais plus de cas que l’Italie (239 000), pour des populations deux et trois fois moindres, respectivement.

Systèmes de santé défaillants

Mais la situation est d’autant plus préoccupante que l’ampleur réelle des dommages causés par le coronavirus en Amérique latine est probablement sous-estimée, selon les experts, car, sauf exception comme le Chili, les pays de la région n’ont pas réussi à mettre en place des programmes de tests rigoureux.

En plus des systèmes de santé défaillants dans de nombreux pays de la région, la lutte contre le virus a été entravée par une pauvreté généralisée : de nombreuses personnes vivent au jour le jour dans le secteur informel, ce qui a compliqué les efforts de confinement, qui ont pourtant été pris très tôt et de manière très stricte dans de nombreux pays, lorsque le nombre de cas ne dépassait pas une dizaine. Peut-être de manière trop précoce, estiment certains experts, rendant difficile un respect scrupuleux des mesures au fil du temps.

Certains pays, comme le Pérou ou l’Argentine, ont dépassé les cent jours de confinement. La Colombie a décidé mardi de le prolonger jusqu’au 15 juillet. Dans plusieurs pays, les sanctions en cas de non-respect des mesures d’isolement se sont durcies, comme au Chili, où les peines de prison peuvent atteindre cinq ans.