AVIS AUX TOURISTES : LE SÉNÉGAL N’EST PAS UN PAYS SUR

Le Sénégal ne figure pas parmi les pays les plus sûrs au monde pour voyager, selon le dernier rapport d’Insurly de son classement 2020. Sur la base des résultats d’une enquête visant à identifier les pays/zones les plus susceptibles de se sentir en sécurité, le pays de la Teranga est classée 141e sur 148 pays. En effet, ce classement est mesuré sur les risques épidémiques, violences, catastrophes naturelles, qualité de l’air. La Suisse s’est hissée à la tête du classement, suivie de Singapour, du Norvège, du Luxembourg et de Chypre. En Afrique, l’Ile Maurice qui arrive en tête du podium décroche la 57e place sur le plan mondial.