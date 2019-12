Babacar Gaye et Barthélémy refusent de payer leurs factures

Face à la hausse annoncée de l’électricité, Babacar Gaye et Barthélémy Dias lancent un nouveau front. Ils refusent de payer leur facture d’électricité.

Un autre front pour contester la hausse du prix de l’électricité au Sénégal. Si le collectif « Ñoo Lank » opte pour la rue, l’ancien porte-parole du Parti démocratique sénégalais (Pds), Babacar Gaye, lui refuse de payer sa facture. Sur sa page Facebook, il déclare : « J’ai fait exprès de laisser passer le délai de règlement de sa facture afin de parler de vive voix aux employés de ce canard boiteux qui, malgré sa mauvaise gestion et ses mensonges répétés, a le toupet de venir couper le courant ». Il ajoute : «ce matin, j’ai reçu deux colis du Sénégal émergent. L’un, un bon de coupure de la Senelec qui a menti aux électeurs pour ensuite flouer ses clients. Très gêné d’être obligé de faire le sale boulot, l’agent de la Senelec a eu la courtoisie, une écoute très attentive et compris le message que je tenais à faire passer, non pas à l’agence comme on nous le suggère à force de réactions dans les RS, mais in vivo chez moi. J’ai payé rubis sur ongle tout en disant à cette sangsue: Ñoo lánk.»

Idem pour le maire de Mermoz-Sacré-Cœur, Barthélémy Dias, qui refuse de payer la facture d’électricité d’un montant de 410.000 FCFA. Il s’est vu envoyer un avis de coupure de la part de la Senelec. « Coupè lennn (Coupez), je m’en tamponne royalement et je refuse d’enrichir des voyous doublés de parvenus et de menteurs », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

G E NDIAYE