Babacar Mbaye  Ngaraf: « Mbeubeuss est une bombe coronavique »

Mbeubeuss, une bombe écologique hier, une bombe « coronavique » aujourd’hui risque de faire échouer le plan de riposte et les mesures édictées dans la lutte contre le Covid-19. C’est l’alerte lancée par Babacar Mbaye Ngaraf Président de l’Alliance Sauver le Sénégal. « Mbeubeuss, avec 1500 à 1800 récupérateurs sont au quotidien dans la décharge, donc toujours en contact et avec les ordures venues de partout et avec nos populations dont ils font partie », a-t-il révélé. Aujourd’hui, devant la rareté et la cherté des taxi clando , les charrettes constituent le principal moyen de transport, dans la banlieue », a-t-il révélé, précisant que leurs conducteurs, pour la plupart des enfants de moins de 15 ans, inconscient du Corona , surchargent les charrettes et exposent tout l’équipage à la propagation du virus. « Les enfants de la rue, lancinant casse tête de nos autorités voient aujourd’hui leur situation obliger l’état de les retirer de la rue et renvoyer à leurs parents. »