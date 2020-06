BACAR DIA: L’ETAT NE DISPOSE PAS D’UN BON OUTIL D’AIDE A LA DÉCISION

Au lieu d’ « apprendre à vivre avec le virus », le docteur Bacar Dia préfère l’éviter. Selon ses dires, la communication est le plus gros problème de l’Etat sénégalais dans la gestion de la crise liée à la pandémie de covid-19.

Invité de « Soir d’info » sur la Tfm, ce jeudi 4 juin, le médecin et ancien ministre des sports estime que le président Macky Sall ne dispose pas d’un outil d’aide à la décision efficace.

Pour la blouse blanche, c’est la « cacophonie » dans la communication du gouvernement parce que chacun communique quand il veut, où il veut et comme il veut. Prenant l’exemple du rétropédalage par rapport à l’ouverture des classes, Bacar Dia estime que l’Etat n’a pas été à l’écoute des enseignants et des populations qui ont tous manifesté leur désaccord. « l’Etat avait assez d’indices pour savoir qu’envoyer des milliers d’enseignants à travers le pays multiplierait le risque de propagation de la maladie », a-t-il déclaré, en rappelant que le ministre de l’Education nationale avait fait le tour des plateaux de télévision pour annoncer avec insistance la reprise de l’enseignement.

Entre autres suggestions, Bacar Dia n’a pas manqué de rappeler à l’Etat de passer par les autorités religieuses -qui sont les plus écoutés- pour mieux véhiculer ses messages à destination des populations. Selon lui, les sociologues aussi doivent être impliqués pour aider le gouvernement à élaborer un outil d’aide à la prise de décision, ce qui fait défaut au président de la République comme au ministre de la Santé et de l’action sociale Abdoulaye Diouf Sarr.

Suivant ses propos, il faut procéder à un dépistage de masse avant de pouvoir annoncer le dépassement du pic de l’épidémie, « les tests sont effectués sur des sujets connus, c’est pour cela que le pourcentage ne varie pas, les décisions doivent découler de tests aléatoires sur un échantillon qui représente la population générale », persiste-t-il.

De plus, le médecin conseille de « décentraliser la prise en charge des malades, en renforçant les hôpitaux, centres de santé, et en dotant les médecins d’outils de préventions. »

Pour finir, l’ancien ministre sous le magistère de Wade, a décliné une stratégie de lutte en quatre étapes: d’abord mettre l’accent sur la communication sur le respect des mesures barrières et surtout le port du masque. Ensuite procéder au dépistage de masse puis isoler les porteurs saints et enfin traiter les malades.