BAD: 5 anciens vice-présidents appellent à un «consensus»

Réagissant à la crise dite des «16 allégations des lanceurs d’alerte»qui paralyse la Banque Africaine de Développement depuis plusieurs semaines, cinq anciens vice-président ont publié ce dimanche 21 juin une lettre appelant à un «consensus».

Les signataires de la lettre ouverte, le mauritanien Ousmane Kane, le tchadien Bedoumra Kordje, le malien Birama Sidibé, le zimbabwéen Sakala Zondo et le sud-africain Mandla Gantsho, se disent préoccupés par la crise entre le président de la BAD, Akinwumi Adesina, et certains actionnaires réclamant une enquête indépendante.

Notant que 11 anciens chefs d’Etat africains avaient appelé à la prudence et au respect des règles de l’institution dans une déclaration commune du 29 mai, les anciens vice-présidents estiment qu’une enquête indépendante est nécessaire, dans l’intérêt du président de la Banque Africaine de Développement, du personnel, des actionnaires et de l’institution elle-même.

Rappelant que la BAD avait perdu son triple A au milieu des années 90 et qu’il lui a fallu 10 ans pour le retrouver, au terme d’une réforme douloureuse, les signataires de la lettre saluent la déclaration du président de la BAD du 27 mai dans laquelle celui-ci indiquait ne pas être opposé à une enquête indépendante.

Les anciens vice- président saluent aussi la position du groupe du conseil des gouverneurs d’agir rapidement pour un examen rapide et indépendant de la question. Le groupe termine sa correspondance en appelant les gouverneurs, régionaux et non régionaux, à agir de concert pour la défense de la réputation et de la crédibilité de la banque.