BAD: Adesina à Dakar, sollicite le soutien de Macky

Le Président de la Banque africaine de développement joue son va-tout pour se maintenir à son poste dont le mandat arrive à terme mi-juin 2020. ,le nigérian Adesina Akinwumi, est à Dakar depuis ce jeudi, où il compte bénéficier du soutien du Président Macky Sall, après avoir forcé la main au Chef de l’État Muhammadu Buhari, pour une audience au pas de charge et, lequel, avait pris ses distances d’avec le patron de l’institution financière panafricaine, élu en mai 2015. Obsédé par un second mandat, quasi-compromis, du fait des hostilités internes, nées de contestations formulées par bon nombre d’administrateurs non-régionaux à l’endroit de sa gestion. Il y’a quelques jours, des lanceurs d’alerte avaient décrié sa boulimie de vouloir s’accrocher vaille-que-vaille au fauteuil de Président de l’institution et son style et sa méthode de gouvernance interne.