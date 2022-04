BAL 2022: Les FAP du Cameroun visent au moins les ½ finales

L’équipe de basketball messieurs des FAP négocie ce week-end en Egypte une place pour les playoffs de la Basketball African League, prévus en mai à Kigali, au Rwanda.

Les joueurs de Forces Armées et Police (FAP) ont quitté le Cameroun le 05 avril dernier après avoir reçu le drapeau national des mains du secrétaire général du ministère délégué à la présidence chargé de la défense. FAP va rencontrer lors de la conférence du Nil, Zamalek d’Egypte, Petro de Luanda d’Angola, Cobra FC du Soudan du Sud, Espoir Fukash de la République démocratique du Congo et Cape Town, le champion d’Afrique du Sud.

Aku Menzoh Ebaku, le capitaine de FAP basketball messieurs, se dit confiant au moment de quitter le Cameroun. « On a joué Zamalek la dernière fois et on a affronté Fukash deux fois ici à Yaoundé nous étions victorieux lors de ces matchs et pour les autres équipes on essaye de les étudier « , a-t-il confié à VOA Afrique. Au cours de la cérémonie de remise de drapeau, les responsables du club ont clairement fixé les objectifs aux joueurs.

L’équipe est entrée en stage le 14 février à Yaoundé avec dans son effectif des joueurs qui évoluent dans des championnats à l’étranger, notamment aux Etats-Unis, aux Philippines ou encore au Cap- vert. Cela a engendré une « belle ambiance » au sein de l’équipe, s’est réjoui Joël Ameina, l’un des joueurs venus en renfort.

L’international Camerounais qui évolue au poste 2, affirme que « mon expérience va beaucoup apporter à l’équipe mais les entraineurs et le staff ont aussi beaucoup d’expérience et cela va nous mettre dans les bonnes conditions pour faire notre travail ». FAP a été ¼ de finaliste lors de la première édition de la Basketball African League.

« Il y a dans cette équipe des joueurs qui ont participé déjà soit à la phase finale soit aux phases éliminatoires, il y a donc de l’expérience dans l’effectif de FAP et je pense ça va être un point important surtout lorsque les matchs sont serrés », commente Yves Tsala, le président de la ligue de basketball du Centre, où FAP évolue en championnat local.

La conférence du Nil regroupe 6 équipes, elle se dispute du 9 au 19 avril au Caire.