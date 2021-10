Baldé: “Macky m’a trahi”

C’est fini entre le maire de Ziguinchor et le président de la République, Macky Sall. Non investi par BBY, Abdoulaye Baldé a décidé de quitter la majorité présidentielle. Le président de l’UCS se sent trahi.

‘’ C’est une trahison. J’ai fait des choix, des sacrifices. Je ne demandais pas à être récompensé sur quoi que ce soit (allusion faite au soutien à Macky Sall lors de la dernière présidentielle, en 2019 : Ndlr). Mais je m’attendais à une certaine reconnaissance. D’autant plus que, le respect de la parole donnée est importante. Quand je discute avec une autorité, quand nous arrêtons des points de vue, je fais tout pour les respecter. De l’autre côté, cela n’a pas été le cas. Donc, j’assume mes responsabilités et je reprends ma liberté’’, a-t-il déclaré.

Pour la mise en place de sa future proche coalition, le maire de Ziguinchor n’écarte aucune possibilité. Même une alliance le Pastef de Ousmane Sonko qui a forte assise dans cette localité : ‘’ Je n’écarte aucune éventualité. Je suis dans le champs politique. Nous sommes tout à fait libre. J’ai repris ma liberté de ton, de choix, ma liberté d’aller et de venir et ma liberté de choisir avec qui je veux aller aux élections. Par conséquent, je n’écarte aucune piste. Je vais examiner l’ensemble des propositions. Et nous verrons ce qui est bon’’, a-t-il indiqué