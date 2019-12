Ballon d’or africain 2019: Les trois finalistes dévoilés

La Confédération Africaine de Football vient d’annoncer, ce dimanche, les noms des 3 finalistes pour la plus prestigieuse des récompenses individuelles africaines communément appelée « Ballon d’Or africain ».

Qui succédera au double Ballon d’Or africain en titre Mohamed Salah ? Ils étaient 30 en lice, puis 10, et maintenant, ils ne sont plus que trois à pouvoir prétendre à la succession de l’Égyptien, vainqueur de l’édition 2018. ! Et pas vraiment de surprise au programme.

A moins de trois semaines de la cérémonie des CAF Awards 2019, les trois finalistes en lice pour le trophée du meilleur joueur de l’année 2019 sont connus. Sans surprises majeures, Sadio Mané, Riyad Mahrez et Mohamed Salah composent le podium. Mané, déjà pressenti comme lauréat après une folle année 2019, a maintenant beaucoup plus de chance après une belle prestation en finale de Coupe du monde des clubs, en plus d’un dernier trophée avec Liverpool.

Il convient de noter également que la cérémonie annuelle de remise des récompenses aura lieu le mardi 7 janvier 2020 à l’hôtel Citadel Azur de Hurghada, en Égypte.

Wiwsport