Ballon d’Or africain: Aliou Cissé a tranché

Le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé donne son avis sur le ballon d’or africain dont le trio est déjà connu avec Sadio Mané, Mouhamed Salah et Riyad Mahrez. D’après lui, le vainqueur de ce trophée ne peut être personne d’autre que l’international Sénégalais qui évolue à Liverpool. « Si on regarde cette année 2019, le gagnant est une évidence. Il y a des années comme ça où un joueur surnage. Je ne peux pas imaginer qu’un autre joueur que Sadio Mané le gagne », a déclaré Aliou Cissé, dans un entretien accordé à l’Obs.

Mieux, il souligne que Sadio Mané a brillé toute la saison 2019 et continue de perforer après la CAN. « Personnellement, il est le ballon d’or 2019, même si derrière il y a du monde avec Salah et Mahrez. Au vu du ballon d’or européen où il a terminé à la quatrième place, je pense que pour cette fois ci, il va remporter le ballon d’or africain », dit-il non sans relever que plusieurs arguments plaident en faveur de Sadio Mané.