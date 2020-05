Bara Guèye, son épouse et Cie déférés

Bara Gueye, et de Seynabou Diène et ses invités «Vip» ont été tous déférés au parquet, ce jeudi, vers 12h. Ils devraient être présentés au procureur dans la journée. Les mis en cause sont poursuivis pour violation de la loi sur l’état d’urgence.