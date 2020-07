Barça: Messi envisagerait un départ en 2021

L’avenir de Lionel Messi à Barcelone agite l’Espagne ce vendredi. La Cadena Ser affirme que l’attaquant barcelonais a stoppé les discussions autour de sa prolongation et envisage un départ dans un an.

L’information fait du bruit en Espagne ce vendredi matin. Selon la Cadena Ser, Lionel Messi aurait décidé de geler les discussions avec sa direction pour la prolongation de son contrat. Pire, l’attaquant de 32 ans envisagerait de quitter le club catalan à la fin de son bail actuel, en juin 2021 ! La radio espagnole explique que l’Argentin est lassé des polémiques, des difficultés sportives du club, des tensions avec la direction, d’entendre qu’il dirige tout… Fatigué de toutes ces choses qui polluent l’environnement du Barça, le natif de Rosario songerait donc à partir libre dans un an. Chose qu’il a refusé de faire cet été alors qu’il en avait la possibilité grâce à une clause valable jusqu’au 31 mai. Un coup de pression à la direction Contacté par Mundo Deportivo, le Barça assure ne pas être au courant d’une telle volonté de sa star. Comme évoqué ces dernières semaines, la direction barcelonaise a fait de la prolongation du sextuple Ballon d’Or un objectif prioritaire. L’affaire semblait même en bonne voie puisque Marca parlait récemment d’un nouveau contrat jusqu’en 2023 aux mêmes conditions salariales (35 M€ annuels). La Pulga mettra-t-elle sa menace à exécution ? Evidemment, cela ressemble davantage à un coup de pression. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’idée d’un départ de Messi fuite dans la presse espagnole lors de négociations pour un nouveau contrat. Mais la direction barcelonaise et le président Josep Maria Bartomeu sont prévenus : l’affaire n’est pas encore pliée et les discussions s’annoncent longues…

Source: Maxifoot