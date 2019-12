BARÇA – REAL : 0-0, UN CLASICO SOPORIFIQUE !

Le premier Clasico de la saison accouche d’un score nul et vierge (0-0), au Camp Nou, en match en retard de la 10e journée de la Liga.

C’est le moment que tous les amoureux de football attendent, le duel entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Et cette saison, ce tout premier Clasico était encore plus spécial puisque les deux clubs se partagent le fauteuil de leader du championnat espagnol. Le vainqueur de ce soir pouvait donc prendre donc une bonne option pour la suite de la saison et mettrame surtout un gros coup derrière la tête de l’adversaire… mais de vainqueur, il n’y eut point !