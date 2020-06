Barth’ convoqué à la Police pour « vol de téléphone portable »

Le maire de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, Barthélémy Dias, a déféré à une nouvelle convocation, ce mercredi 3 juin. Cette fois-ci au commissariat de police du Point E, pour vol de téléphone portable.

«Je suis venu répondre à une convocation. Mais ce n’est que de la diversion, de la provocation. Alors qu’on parle d’une affaire de 4000 m² donnés de manière illégale sur le domaine public maritime, on me convoque ici pour un soi-disant vol d’un téléphone portable et pour violence exercée sur des agents», a-t-il confié aux journalistes à sa sortie d’audition.

Depuis sa descente musclée, hier mardi, pour ordonner l’arrêt définitif du chantier cité plus haut, Barth est sous le feux des projecteurs. Selon ses dires, il reste ferme dans son engagement à défendre un « domaine public inaliénable » d' »une bande de malfaiteurs ».