Bataille entre proches d’Amadou Ba et Mbaye Ndiaye

La conférence de presse des militants de l’Alliance pour la république (Apr) proches du ministre des Affaires Etrangères, Amadou Ba, s’est terminée en queue de poisson. En fait, des jeunes proches du ministre Mbaye Ndiaye, à leur tête Moustapha Cissokho, ont envahi la salle pour saboter la conférence. Pourtant tout se passait en ordre. Mamadou Guèye a eu la surprise de sa vie après avoir lu sa déclaration liminaire en français. Les jeunes de Mbaye Ndiaye ont débarqué et exigé l’arrêt de la conférence de presse. Ils ont dispersé les organisateurs. Ce fut alors la débandade. Il y a eu de vifs échanges de coups de poing entre les deux camps. Des femmes proches du ministre Amadou Ba sont même tombées en syncope. Plusieurs blessés ont été notés et évacués à l’hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh. Il a fallu alors l’intervention de la sécurité de l’hôtel pour évacuer Moustapha Cissokho et compagnie. C’est dire qu’Amadou Ba et ses proches n’auront plus la paix aux Parcelles Assainies.