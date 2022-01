Kaolack: Bengelouloune humilie Bitèye

La Commission départementale de recensement des votes a affiché hier les résultats provisoires des élections locales de Kaolack. Pour la commune de Kaolack, Serigne Mboup est en arrivé largement en tête avec un score sans précédent. Il ressort des résultats que 19. 880 électeurs ont voté pour la liste de Yewwi Askanwi, avec zéro siège au scrutin majoritaire et 7 sièges au scrutin proportionnel. Tandis que, And Nawlé engrange 51. 252 voix, avec 36 sièges au scrutin majoritaire et 19 sièges au scrutin proportionnel. Enfin, Benno Bokk Yakaar qui récolte 49452 voix, obtient zéro siège au scrutin majoritaire et 18 au scrutin proportionnel. Ce qui donne victoire à la coalition de l’homme d’affaires Serigne Mboup.

Selon les chiffres avancés par la commission de recensement des votes, Benno a obtenu 13.928 avec 11 sièges au scrutin proportionnel. And Nawlé 35.054, avec 36 sièges à la majoritaire et 28 à la proportionnelle, Yéwi 3.682, 3 sièges à la proportionnelle, Geum sa bop 683 voix avec 1 siège au scrutin proportionnel, la coalition Diami Goxyi se retrouve avec 1 siège. MPD ligueye n’a décroché aucun siège. Pour le département de Nioro du rip, le tout-puissant Malaw Sow, président du conseil départemental, perd son fauteuil car la liste qu’il dirigeait n’a obtenu que 25.165 voix et 14 sièges. Ce alors que la coalition Union citoyenne Bount Bi engrangeait 34397 voix, 36 sièges à la majoritaire et 19 à la proportionnelle. Bok Guis Guis 5526 voix, 3 sièges. Wallou Sénégal, 3559 voix, 2 sièges. Les 8579 reviennent à Yewwi Askanwi qui obtient 4 sièges au moment où la grande coalition Guem sa bopp se retrouve avec 3189 voix et 2 sièges.