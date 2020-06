Real Madrid's French forward Karim Benzema celebrates after scoring during the UEFA Champions League group A football match Real Madrid against Paris Saint-Germain FC at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on November 26, 2019. (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP)

Benzema chasse les records Il n'avait plus rayonné comme ça depuis une éternité avec le Real Madrid. Karim Benzema a réussi une première partie de saison canon, avec 12 buts après 17 journées de Liga. En Ligue des champions, il s'est offert un doublé et une passe décisive contre Galatasaray (6-0) puis un doublé contre le PSG (2-2). Son sens du jeu, son sang-froid dans les 16 mètres et son leadership ont maintenu à flot le Real. Il n'est plus qu'à 5 passes décisives de devenir le meilleur passeur de l'histoire du club au 21e siècle, devant Cristiano Ronaldo (118). Avec 241 buts sous le maillot merengue, Benzema est à une unité d'égaler Ferenc Puskas, 5e meilleur buteur de l'histoire du Real. Il n'a laissé que les miettes à Luka Jovic, recruté pour 60M€ à Francfort et censé le concurrencer en attaque.

