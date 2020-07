Bissau: Le président de la Fédé suspendu 10 ans

Président de la Fédération de football de Guinée-Bissau (FFGB), Manuel Nascimento ne sera pas en mesure de briguer un nouveau mandat à l’occasion de l’élection programmée ce samedi. Et pour cause, le dirigeant vient d’être suspendu pour une durée de 10 ans par la chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante de la FIFA ! Cette sanction s’applique à toute activité liée au football (administrative, sportive et autre) aux niveaux national et international.

L’instance reproche à Nascimento «son implication et sa participation dans un fait de justice populaire à l’encontre d’un homme en Guinée-Bissau», violant ainsi l’article 23 (Protection de l’intégrité physique et morale) du Code d’éthique de la FIFA. L’homme devra également s’acquitter d’une amende de 100 000 francs suisses (environ 93 000 euros). Quelques heures plus tard, la vidéo de l’incident en question a été diffusée sur les réseaux sociaux et celle-ci est accablante puisqu’on voit le Bissau-Guinéen se transformer en pseudo-shérif en menaçant un supposé voleur, attaché par des pneus, en l’aspergeant à l’aide d’un bidon d’essence (voir ci-dessous)…

«Je voulais le sauver»

«Cet homme est un voleur bien connu dans le pays, même par les policiers, qui a été arrêté. Je suis passé par là et, en tant que député de la nation, je me suis arrêté pour savoir ce qui se passait. Puis j’ai fait semblant de le brûler avec eux en attendant l’arrivée des autorités», s’est défendu Nascimento auprès de la Deutsche Welle. Il y a quelques mois, l’homme avait même affirmé avoir agi pour sauver le voleur. «La vidéo qui a fait le tour du monde et qui m’incrimine a été filmée et postée par mes adversaires. Dommage que vous ne compreniez pas notre langue, sinon vous m’entendrez à la fin de cette vidéo en train d’appeler au téléphone le ministre de l’intérieur pour envoyer les policiers pour aider ce monsieur. Je précise que ce dernier était un voleur, il volait à mains armées. J’étais de passage et j’ai vu cette foule qui tentait de le lyncher. Je voulais le sauver», assurait ainsi le dirigeant pour le site Foot Afrique.

Nascimento se dit confiant sur la levée de sa suspension, sous-entendant l’existence d’un complot : «Imaginez, cette affaire a été rendu public un jour avant les élections. Je suis calme. J’ai parlé avec mon avocat et nous avons 60 jours pour nous défendre.» Au vu des images, cela s’annonce tout de même compliqué…

Afrik-foot