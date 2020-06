Bouba Ndour: « Il y a plus important que déboulonner des statues… »

Le sujet défraie la chronique, faut-il rebaptiser nos rues, édifices et monuments ?

Bouba Ndour a un avis tranché là-dessus, sur le plateau de l’émission Jakaarlo de la Tfm, hier, il a relevé d’autres priorités « plus fondamentales ».

« Il ne suffit pas de changer des noms pour changer quoique ce soit. Nous devons plutôt obtenir notre indépendance. Les entreprises françaises construisent nos routes, contrôlent l’eau que nous buvons, le téléphone etc. Tout ce qui est essentiel à notre économie. Nous devons commencer par changer les mentalités et nous occuper de choses plus fondamentales. Rebaptiser des rues et déboulonner des statues n’est pas prioritaire pour moi », a déclaré le chroniqueur de l’émission Jakarlo.